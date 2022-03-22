“كوبرا” ينجح في العثور على 12 كيلوجراماً من الماريجوانا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المعروف أن جميع البلاد تستخدم الكلاب فى الكشف عن المواد المخدرة في المطارات والكمائن والشوارع.

ومن أحدث المواقف التى تظهر لنا قدرة الكلاب فى حاشة الشم أن كلبة الجمارك “كوبرا”، نجحت في العثور على 12 كيلوجراماً من الماريجوانا القادمة من إسبانيا، في علبة داخل مركز للطرود البريدية في مدينة نوينشتاين.

ويأتي هذا الاكشتاف بعد عملية واسعة للجمارك استمرت لأسبوع فحص فيها المسؤولون الطرود، التي جاءت بشكل خاص من إسبانيا والنمسا والمجر، بحسب ما ذكر موقع شبكة “RTL” الألمانية ، وخرجت “كوبرا” برفقة مجموعة آخرى من الكلاب، وفتحت حاسة شمها القوية الطريق أمام العثور على كميات أكبر من الممنوعات.

وفتش المسؤولون نحو 40 مقطورة، مما مكنهم من العثور على أكثر من 64 كيلوجراماً من المخدرات وبندقيتين وألعاب نارية، كما قال مايكل بندر المتحدث باسم مكتب الجمارك “إن هذا يوضح ما يجري في البريد .

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