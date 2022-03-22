شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن تحديات الإخراج المسرحى للمرأة العربية بأيام الشارقة المسرحية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس بمهرجان "أيام الشارقة المسرحية" موضوع المرأة العربية وتحديات مهنة الإخراج المسرحى: شهادات شخصية، وذلك من خلال محورالفكرى وبرنامج ثقافي يضم مخرجات وباحثات من عدة دول عربية.

يشارك فى هذه الندوة، الدكتورة هادية موسي عبد الفتاح (مصر)، الفنانة وفاء الطبوبي (تونس)، الفنانة دلال فياض (الأردن)، الفنانة إلهام محمد (الإمارات) وهي التي تدير الندوة، بجانب عدد كبير من المخرجات والفنانات المشاركات في الدورة الجديدة لتحكي كل مخرجة عن تجربتها وتقدم شهادة في هذا الإطار.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.