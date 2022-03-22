شكرا لقرائتكم خبر عن طرح ثانى مواسم The Flight Attendant أبريل المقبل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الموسم الثانى من سلسلة The Flight Attendant بداية من يوم 21 أبريل المقبل، على أن تطرح أولى حلقتين، ومن ثم طرح حلقتين أخرين يوم 28 أبريل، ومن ثم طرح حلقة أسبوعية للموسم الجديد الذى سيتكون من 8 حلقات تطر بـ شكل أسبوعى.

وللكشف عن بعض من لقطات الموسم الثانى من مسلسل The Flight Attendant، طرحت شبكة HBO Max، فيديو ترويجى للعمل.

استند الموسم الأول إلى الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز كريس بوهجاليان.

العمل يدور حول كيف يمكن أن تتغير الحياة بأكملها في ليلة واحدة. استيقظت المضيفة "كاسي بودين" (كوكو) في الفندق الخطأ، في السرير الخطأ، مع رجل ميت، ولم تكن لديها أدنى فكرة عما حدث.

مسلسل The Flight Attendant من بطولة كايلى كوكو، ميشيل هويسمان، روزي بيريز، زوسيا ماميت، ميشيل جوميز، نايت وكولين وودل وميرل داندريدج وجريفين ماثيوز ونولان جيرارد فونك.

شهد الموسم الأول نموًا أسبوعيًا في عدد المشاهدات، وأشادت مجلة Variety بالمسلسل ووصفته بأنه "جريمة قتل لامعة، ملتوية ، نشيطة"، وصفته هوليوود ريبورتر بأنه "تحول نجمي" لـ كوكو، حيث أشادت Entertainment Weekly بأداء كوكوووصفته بأنه "استثنائي"، ووصفه موقع Vulture بأنه "مزيج مثالي من جنون الطاقة والبصيرة العاطفية الحقيقية".