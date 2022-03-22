سعادة وفرحة أطفال الإسماعيلية للمشاركة بورش مهرجانها السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اختتمت مساء أمس الاثنين 21 مارس فعاليات ورش الرسوم التي أقيمت على مدار ٣ أيام على هامش فعاليات الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي.

تضمنت كل من ورش اللايف انيميشن للفنانة هدى فرح وتم تصوير ورشة تحريك الورق المقصوص للفنانة زينب مصطفى بفيلم قصير.

وصرح الكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف العام علي الورش أنه تم الانتهاء من ورشة تحريك المجسمات والعرايس، تدريب كلا من نوال مصطفى ومصطفي جمال، وانتهى الفنان التشكيلي أشرف كمال من تنفيذ لوحة بمناسبة تحرير طابا، كما تم الانتهاء من تنفيذ فيلم الورشة تحريك الصلصال للفنانين: إنجي محمود وعمر فرج.

وعبر الأطفال المشاركين بالورش عن سعادتهم بالمشاركة وفرحتهم بهذه التجربة.