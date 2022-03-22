منتجة فيلم "البحث عن الأحصنة": العمل ينتصر للإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته ٢٣ ندوة خاصة بفيلم "البحث عن الأحصنة" للمخرج ستيفان بافلوفيتش المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية الطويلة بحضور منتجة العمل التي تحدثت عن طبيعة وظروف إنتاج العمل.

وقالت منتجة الفيلم إنه استغرق حوالي سنتين في التنفيذ وسنة في المونتاج وهو يتناول تفاصيل علاقة نشأت بالصدفة بين ابنها مخرج العمل وبين الصياد الذي يعيش في جزيرة بعيدهة بعد أن عاش لحظات حرب البوسنة.

وأضافت أن العمل لم يتم كتابة سكريبت له لأنه يرصد علاقة بين اثنين متشابهين كل واحد فيهما لديه نوع من الإعاقة سواء كان الصياد الذى فقد إحدى عينيه في الحرب أو المخرج الذي يعاني من تعثر في الكلام .

وأشارت إلى أن العمل ينتصر لمجموعة من القيم وأهمها فكرة التعايش والإنسانية.

وعن مسألة اختيار اسم العمل "البحث عن الأحصنة" قالت إن الجزيرة التي كان يسكن بها الصياد كانت مركز لتجمع الخيول في فترات معينة لكن هذه الخيول هجرت المكان فما كان من المخرج والصياد سوى الانتظار حتى تعود مرة أخرى لتصويرها الذي جاء بالصدفة.