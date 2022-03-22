شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يبدأ فى مونتاج أول 10 حلقات من مسلسل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد ياسين فى مونتاج ومكساج الـ 10 حلقات الأولى من مسلسل "المشوار" الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل، ليكون جاهزًا للعرض بالتزامن مع التصوير، حيث يواصل فريق العمل تصوير مشاهدهم فى العديد من الديكورات، كما يكثف مخرج المسلسل عدد ساعات التصوير للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.