شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يبدأ فى مونتاج أول 10 حلقات من مسلسل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد ياسين فى مونتاج ومكساج الـ 10 حلقات الأولى من مسلسل "المشوار" الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل، ليكون جاهزًا للعرض بالتزامن مع التصوير، حيث يواصل فريق العمل تصوير مشاهدهم فى العديد من الديكورات، كما يكثف مخرج المسلسل عدد ساعات التصوير للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.
وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.
تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار"، بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.
وكان محمد رمضان شارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس المسلسل وهو جالس أعلى الدائري وعلق على الصورة بقوله: "ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائرى".
وتابع محمد رمضان إثارته وتشويقه للجمهور للشنطة التى يحملها فى البوستر الدعائى وكتب: "باقى 13 يوم ونعرف الشنطة فيها .. ثقة فى الله".