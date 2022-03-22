"رامي صبري بمناسبة عيد الأم: "أم أولادي كل سنة وإنتي بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان رامي صبري على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشر صورة تجمعه بزوجته.

وعلق "صبري" عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحلي أم حبيبتي الغالية أم أولادي كل سنة وإنتي بخير".

كما احتفل قبل المنشور السابق بوالدته، وحرص على تهنئتها بنشر صورة تجمعهما، معلقا "كل سنة وانتي معانا وبخير يا أمي".

كان الفنان رامي صبري، طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هاني.