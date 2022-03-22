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"ياسمين رئيس تتذكر والدتها: "عمري ما هبقى في جمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرصت الفنان ياسمين رئيس على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

ونشرت ياسمين صورًا لوالدتها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة "دايما الناس تقولي إني شبهك، بس أنا عمري ما هبقى في جمالك يا أمي"، وتابعت "كل سنة وأنتي في الجنة".

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في فيلم "قمر 14"، والذي حقق نجاحا كبيرا، واحتفى به في عدد من المهرجانات الفنية.

فيلم "قمر 14" بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، وهو من إخراج هادي الباجوري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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