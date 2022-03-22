إليسا تواسي اللبنانيات في عيد الأم: "هيدا مش عيد أم هيدا جرم بحقن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

حرصت الفنانة إليسا على توجيه رسالة بمناسبة عيد الأم، للأمهات اللبنانيات اللاتي فقدن أولادهن.

وغردت عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "بلبنان دايما عيد الأم فيو غصة، للأمهات اللي خسروا ولادن بلا سبب، لكل اللي ناطرين ولادن بلا أمل، ولكل اللي ودّعوا ولادن بالهجرة الموجعة".

وتابعت "هيدا مش عيد إم عليهن، هيدا جرم بحقن، الله يكون معن".

واحتفت الفنانة اللبنانية بوالدتها، ونشرت صورة تجمعهما، معلقة: "إمي الدني كلها، والسنة متل كل سنة بقلك قدي بحبك وقدي كل لحظة تضحية عملتيها كرمالنا خلتنا نكون متل ما نحنا اليوم، بحبك لتخلص الدني يا كل الدني".

أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا بعيد الحب، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.