شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة محامية فى فيلم "الحب بتفاصيله" مع محمد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ملك قورة ضمن أحداث فيلم "الحب بتفاصيله"، من بطولة المطرب محمد نور، دور فتاة تدعى شيرين تعمل محامية، والفيلم يشهد أولى بطولات محمد نور، وتم الانتهاء من تصويره بالفعل مابين مصر والبحرين، ومن المقررطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسئول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وكانت آخر أعمال الفنانة ملك قورة فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وأحمد السعدنى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.