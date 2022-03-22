شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى كواليس فيلمها الجديد The Mother in Spain.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت المغنية والممثلة جينيفر لوبيز خلال كواليس فيلمها القادم The Mother in Spain مطلع هذا الأسبوع، حيث حفلت مشاهدها على قدر من الإثارة إذ التقطت عدسات المصورين وفقًا لتقرير الديلى ميل عدة صور أثناء قفزها على دراجة نارية من طراز Yamaha.



جينيفر لوبيز

وأضاف تقرير الديلى ميل أن مشروع جينيفر لوبيز الفني القادم من المفترض أن قيد يعرض على منصة Netflix، وذلك بعدما تم العمل عليه منذ فبراير من العام الجاري.



المغنية جينيفر لوبيز

على جانب آخر تشهد علاقة الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك تطورًا ملحوظًا بعد مرور عام على إحياء علاقتهما الرومانسية، وذلك بعدما أكد تقرير نشره موقع TMZ أنهما يخططا حاليًا للانتقال لقصر ضخم يصل سعره إلى 50 مليون دولار.



جينيفر لوبيز خلال كواليس الفيلم

ويقع القصر الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع في حي بيل إير الفاخر في لوس أنجلوس، ويمكنه استيعاب أسرهم المختلطة بسهولة نظراً لأنه يضم 10 غرف نوم و17 حمامًا.

يحتوي قصر الثنائى الجديد على مطبخ عرض رئيسي ومطبخ كامل للمأكولات ومطبخين إضافيين للموظفين والضيوف، كما أنه محاط بغابة من الأشجار ، وتكشف مصادر TMZ أن الزوجين يخططان لعائلة كل منهما تعيش معهم.