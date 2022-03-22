رمضان 2022.. ألفت عمر تعاني من مشاكل زوجية ويُختطف ابنها في "السر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة ألفت عمر عن سعادتها بخروج مسلسلها "السر" إلى النور قريبا، إذ من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام على قناة ART وإحدى القنوات السعودية.

وأكدت ألفت في بيان صحفي أن "السر" من الأعمال المحببة لقلبها، والذي تلعب فيه دورا مختلفا بالنسبة لها مع مجموعة كبيرة من النجوم.

وتلعب فيه دور شيما وهي تعمل في مدينة ساحلية ولديها مشاكل مع زوجها وتتسبب في خطف ابنة شقيقتها ولديها سر في حياتها ضمن اسرار العمل مع كشفه ينقلب العمل وتنقلب حياتها رأسا على عقب.

"السر" بطولة حسين فهمي، فاء عامر، نضال الشافعي ومايا نصري، إخراج المخرج محمد حمدي وتأليف حسام موسى إنتاج محمد فوزي.