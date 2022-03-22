ماذا قالت الفنانة عبير صبري عن تصرفات محمد رمضان على "السوشيال ميديا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة عبير صبري عن تعاونها مع الفنان محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2021، في مسلسل "موسى".

وقالت عبير أثناء ظهورها في برنامج "مصر الجديدة" على شاشة قناة "etc"، إنه لم تجمعها أي مشاهد بالفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، لكنهما التقيا في كواليس التصوير، ووصفته بأنه، منضبط وملتزم للغاية، ويحب كل من حوله، ويتعامل معهم بلطف شديد.

وعبرت عن سعادتها بمشاركته في العمل الدرامي، وأضافت "كنت أتمنى أن يكون عندنا شغل مع بعض".

وعما يتردد عن أن "رمضان" مثير للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت، إن أفكاره مختلفة، وهذا طبيعي بين الناس، وأضافت "أن مشهد رمي الأموال في حمام السباحة مقتطع من أغنية ومفيش فيه مشكلة، والجدل انتهى لما عرفنا إنه من الأغنية".

وبخصوص طائراته الخاصة، قالت: "لاعيبة الكورة والنجوم العالميين بيعملوا كده، وأنا لو مسافرة في طيارة خاصة هتصور فيها".

وظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة هادئة خلال احتفالها بعيد ميلادها في المنزل، وتشارك في رمضان بأكثر من عمل فني، بينها مسلسل "يوتيرن" مع الفنانة ريهام حجاج.