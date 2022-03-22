حدث بالفن| وفاة أم إلهام شاهين الثانية وظهور "ميدو" بمسلسل رمضاني وعقد قران ابنة أصالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بأحدث ظهور للفنانة نورا، وظهور أحمد حسام ميدو ببرومو "سوتس بالعربي" المعروض في رمضان 2022، ووفاة الأم صوفي التي كانت في منزلة الأم الثانية للفنانة إلهام شاهين، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

مفاجأة.. أحمد حسام ميدو يظهر ببرومو "سوتس بالعربي" المعروض في رمضان 2022

ظهر أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، في برومو مسلسل "سوتس بالعربي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.. (التفاصيل من هنا)

بمناسبة عيد الأم.. إلهام شاهين تُقبل يد راهبة وتحكي قصتها مع الأم صوفي

احتفت الفنانة إلهام شاهين بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، متذكرة الأم صوفي، التي تعتبرها في منزلة والدتها.. (التفاصيل من هنا)

مخرج "أبو العروسة": أبطال المسلسل عباقرة.. وهناك أعمال بالمنصات تضع السم بالعسل (حوار)

حقق مسلسل "أبو العروسة" إقبالا جماهيريًا لافتًا، فمنذ عرض حلقاته الأولى من الجزء الأول وصولًا إلى حلقات الجزء الثالث، لا يزال الجمهور يحرص على متابعته، والتفاعل مع الأحداث الدرامية وشخصياته.. (التفاصيل من هنا)

محمد رمضان: "ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار"

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لمسلسل "المشوار" الذي سيُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

"سعد الصغير باكيًا: "نفسي أشوف أمي في المنام

حرص الفنان سعد الصغير على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشر مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني، عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام"، وهو يبكي متمنيا رؤية والدته في المنام.. (التفاصيل من هنا)

تحت إشراف نقابة الموسيقيين.. تفاصيل مسابقة "المزيكاتي" لاكتشاف المواهب من ذوي الهمم

تنظم نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بالاشتراك مع المنتج علاء الزير رئيس مجلس إدارة شركة at one shot. مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء الموافق 21 مارس فى تمام الساعة الخامسة بمسرح طيبة مول.. (التفاصيل من هنا)

بينهم أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب.. كيف احتفل نجوم الفن بعيد الأم؟ (صور)

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.. (التفاصيل من هنا)

في عيد الأم كيف عبر عمرو دياب عن حبه لوالدته

"روحي قلبي عينيا عمري، صاحبتي وحبيبتي وأمي"، بتلك الكلمات وصف الفنان عمرو دياب، والدته السيدة رقية محمود محمد فؤاد ، التي رحلت عن عالمنا عام 2012، قبل 3 أيام من احتفالات عيد الأم، ومنذ رحيلها، ظلت حاضرة بقوة في كل ما يخصه.. (التفاصيل من هنا)

أول عيد أم بعد رحيلها.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبدالعزيز

أول عيد أم يمر بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدتها وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.. (التفاصيل من هنا)

بحضور مصطفى حسني.. عقد قران شام الذهبي ابنة أصالة (صور)

احتفلت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري، بعقد قرانها. (التفاصيل من هنا)