إلهام شاهين تزور دير بحريصا ونجمات تحتفلن بعيد الأم.. لقطات نجوم الفن الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة متابعي صفحتهم الرسمية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بصور سجلت لحظات مميزة في حياتهم، ولقطات مختلفة بعضها قديم والآخر حديث، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورًا لها من داخل دير بـ حريصا في لبنان، وعلقت "شكرا للأب فادي رئيس دير حريصا على الاستقبال الرائع لي بكل ترحاب واحترام ومحبة.. وشكرا لوجود الأخت تقلا ناظرة مدرستي حاليا.. ولي معها أجمل الذكريات في طفولتي.. ربنا يحميكم ويبارك لكم".

هايدي موسى

نشرت الفنانة هايدي موسى صورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، معلقة "إيه رأيكم في اللوك واللون".

دنيا عبدالعزيز

تذكرت الفنانة دنيا عبدالعزيز والدتها، في عيد الأم، معلقة "ربنا ما يوجع حد الوجع اللي أنا فيه، كل عيد أم وكل الأمهات بخير، أشوفك على خير يا أمي".

أحمد خالد صالح

نشر الفنان الشاب أحمد خالد صالح، صورة لوالدته في عيد الأم، معلقا "كل سنة وانتي من المنعمين يا رب يا حبيبة القلب، يا فؤادي. رحم الله كل أم رحلت عنا وبارك في كل أم لازالت نور وبركة في حياة أولادها. ويجمعنا وإياكي في الجنة يا أمي يا رب. كل سنة وكل الأمهات بخير".

شيري عادل

احتفلت الفنانة شيري عادل بعيد الأم، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها، معلقة "كل سنة وانتي حبيبتي".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا لوالدتها من مناسبات مختلفة، مجمعة في إطار واحد، وعلقت "كل سنة وانتي حبيبتي كل سنة وانتي السند والصديقة كل سنة وانتي منورة حياتي، عيد ميلاد ماما مش بس عيد الأم".

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي الجمهور صورة قديمة لها، معلقة "كل سنة وكل امهاتنا بخير وسعادة".

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورتها من مرحلة الطفولة، وتجمعها بوالدها الفنان الراحل محمود رضا ووالدتها، متمنية لوالدتها عيد أم سعيد، ومعبرة عن حبها لها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة من أرشيف الذكريات، جمعتها بوالدتها وهي في مرحلة الطفولة، وعلقت "عيدك يا أمي كان ابهج أعيادي يا رب تكوني سمعاني يا قط مشمش، كل سنة وكل الأمهات بألف خير".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة لوالدتها الراحلة، معلقة "الله يرحمك يا أمي ويغفر لك".