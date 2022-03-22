خاص| هل يفكر حسين فهمي في كتابة سيرته الذاتية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان الكبير حسين فهمي، إن ممارسة الإخراج السينمائي، فكرة ظلت تراوده طوال مشواره الفني، الذي قدم خلاله عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية كممثل.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أكد أنه لا يمتلك مشروعا بعينه كان يتمنى تقديمه كمخرج، وأن هذه الخطوة الآن باتت صعبة، نظرًا لتغير ظروف الإنتاج، واختلاف الزمن "مفتكرش إني هعمل الخطوة دي دلوقتي، لإن الوقت عدى".

وبسؤاله هل يرفض فكرة كتابة سيرته الذاتية، أشار إلى تلقيه بالفعل عروضا لهذا الأمر: "ناس كتير كلمتني، لكن مقررتش إلى الآن"، مشيدًا بالكتاب الذي أعده عن مشوراه الفني الناقد أحمد شوقي، ضمن برنامج الاحتفال بمسيرته وقت تكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

جدير بالذكر أن التصريحات السابقة جاءت ضمن حوار حسين فهمي مع "الخليج 365"، والذي سيتم نشره كاملا قريبا.

حسين فهمي اختير رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المُقبلة، ليعود لنفس المنصب الذي شغله قبل 20 عامًا تقريبا.