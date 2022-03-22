قريباً استخدام القهوة كأداة حساسة للكشف عن موجات الدماغ البشري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 12:55 صباحًا

تقول دراسة أنه يمكن استخدام القهوة لإنشاء طلاء صديق للبيئة للأقطاب الكهربائية، والذي قد يساعد العلماء يوماً ما على فهم الموجات الدماغية البشرية بشكل أفضل وفي دراسة اجرتها “دايلي ميل” وترجمتها”صوت بيروت انترناشونال”استخدم باحثون من جامعة سينسيناتي في أوهايو القهوة المستهلكة في تجربتهم، ووجدوا أنها طلاء كهربائي فعال للقياسات الحساسة.

كشفت الاختبارات أنّ الأقطاب الكهربائية المطلية بالقهوة كانت أكثر كفاءة بثلاث مرات في اكتشاف إطلاق الدوبامين، وهي المادة الكيميائية التي تسبب السرور، في أنبوب اختبار، عند مقارنتها بأقطاب ألياف الكربون المنتجة تقليدياً، من شأن ذلك أن يوفر بديلاً أرخص وأسهل للطلاء الحالي المصنوع من ألياف الكربون، حيث أنّ البن المطحون سهل الاستخدام.

وكتب العلماء أنّ هذه المادة يمكن أن تساعد العلماء في نهاية المطاف على التعامل بشكل أفضل مع نشاط الدماغ واكتشاف مستويات دقيقة من الناقلات العصبية، تم استخدام القهوة المستهلكة سابقاً لصنع مكثفات كربونية فائقة المسامية لتخزين الطاقة، أو ما يعرف بالبطارية عضوية، وتعتبر التجربة جزء من حركة أوسع لإيجاد طرق لإعادة استخدام المواد، لإنشاء أجهزة استشعار وأدوات وحلول صديقة للبيئة في الكيمياء العضوية.

تقول الباحثة الرئيسية الدكتورة آشلي روس:” رأيت أوراقاً حول استخدام الأراضي المستهلكة لإنتاج الكربون المسامي لتخزين الطاقة، واعتقدت أنه ربما يمكننا استخدام هذه المادة الموصلة في عملنا للكشف عن الكيمياء العصبية.”

وتابعت روس، وهي من عشاق القهوة قائلة: “اعتقدت أيضاً أنّ هذا سيكون عذراً جيداً لشراء الكثير من القهوة للمختبر!”

عادة ما تكون الأقطاب الكهربائية الدقيقة التقليدية التي يستخدمها علماء الأعصاب مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مصنوعة من خيوط كربونية صلبة دقيقة مجمعة معاً، عادة ما يكون صنعها عملية شاقة ومكلفة، تتضمن خطوات متعددة ومواد كيميائية قاسية، لذلك كانت هناك حركة لإيجاد بدائل، تريد روس تصنيع أقطاب كهربائية كاملة بالكربون من القهوة المطحونة لأنّ ذلك سيكون غير مكلف وصديق للبيئة.

وكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، قام الباحثون بتكييف المادة كطلاء للأقطاب الكهربائية التقليدية، وقبلت كاميا لابسلي، التي كانت طالبة في مختبر الدكتورة روس وهي حالياً طالبة جامعية في جامعة ولاية كينت، هذا التحدي الأولي، وبدأت بأخذ القهوة المطحونة المستخدمة وتسخينها في فرن أنبوبي على درجة حرارة 1300 فهرنهايت.

بعد أن تم حرقها جيداً، أضافت لابسلي وزملاؤها المادة إلى محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الذي ينشط الكربون ويفتح ثقوباً، ثم قاموا بتسخين الخليط مرة أخرى تحت غاز النيتروجين لإزالة أي منتجات ثانوية غير مرغوب فيها. ما تبقى كان مزيجاً من المادة الحبرية المليئة ببقع الكربون المسامية، أخيراً، قاموا بتخفيف

هذا الخليط بالماء، وغمس أقطاب ألياف الكربون، وطلائها بطبقة من القهوة أرق 100 مرة من شعرة الإنسان، ثم استخدموا تقنية المسح السريع لمقارنة أداء الأقطاب الكهربائية المطلية وغير المطلية لاستشعار كميات صغيرة من الدوبامين.

باستخدام هذه التقنية، قاموا بتطبيق جهد متغير بسرعة على القطب لأكسدة وتقليل الدوبامين بالتناوب، لتقليد الكمية التي يطلقها الدماغ، ووجد الباحثون أنّ الأقطاب الكهربائية المغلفة بالكربون المشتق من القهوة وصلت إلى مستويات تيار مؤكسد أعلى بثلاث مرات من ألياف الكربون العارية، أي بدون الطلاء، هذا يشير إلى أنّ القطب المطلي قدم سطحاً أكثر حساسية للكشف عن الدوبامين، وأوضحت روس أنّ البنية المسامية لا تسمح فقط لمزيد من جزيئات الدوبامين بالمشاركة في التفاعل بسبب مساحة السطح الكبيرة للطلاء، بل إنها تحبس جزيئات الدوبامين في شقوق القطب، هذه الخصائص تزيد من الحساسية وتسمح للباحثين بإجراء قياسات أسرع، مما يجعل اكتشاف موجات الدماغ أكثر كفاءة ودقة.

بعد ذلك، سيقوم فريق بصنع أقطاب من ألياف الكربون التي يسهل اختراقه عن طريق نفايات القهوة، والتي من شأنها أن تعطي الأقطاب مساميتها ليس فقط على السطح، بل من الداخل أيضاً.

تتوقع روس أنّ هذا سيعزز قدرات الكشف الكيميائي العصبي لأنّ مساحة أكبر من سطح القطب ستتعرض لامتصاص جزيئات الدوبامين، في الوقت نفسه، تخطط روس لاختبار الأقطاب الكهربائية الحالية المطلية بالقهوة على أدمغة الفئران الحية، في غضون ذلك، لن يكون هناك نقص في المواد الأولية لتنفيذ المراحل التالية من المشروع، لأنّ جميع موظفي المختبر يحبون القهوة.

تقول روس:” قدم طلاب الدراسات العليا قدراً كبيراً من القهوة المطحونة، أكثر مما سنحتاج إليه في أي وقت مضى. لقد أحب مختبري بالكامل هذا المشروع.”