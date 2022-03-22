بعد انفصاله عن شيرين.. أول عمل فني لحسام حبيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

يستعد الفنان المصري حسام حبيب، لطرح أول ألبوم غنائي له عقب انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد غياب امتد إلى 5 سنوات عن جمهوره.

ونشر عبر “ستوري” على “إنستغرام”، فيديو له من تحضيرات الألبوم الجديد، وعلّق قائلاً: “الألبوم جاهز، كما نشر صوراً من كواليس التسجيل”.

وكان آخر ألبوم طرحه “فرق كتير” منذ 5 سنوات، وحقق نجاحاً كبيراً وتجاوز أكثر من 32 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسام حبيب، وتوزيع النابلسي.

وانفصل حسام وشيرين خلال الفترة الماضية، وأصبح طلاقهما حديث السوشيال ميديا، بخاصة بعد تصريحات الأخيرة في أحد البرامج وظهورها في حفلها بدبي حليقة الشعر، وترددت أنباء وإشاعات كثيرة عن عودة علاقتهما مرة ثانية لكنها نفت ذلك.

وكانت قد تجاهلت الأنباء التي أثيرت حول حملها، بعد ظهورها أخيراً، منتفخة البطن أثناء إحيائها حفل زفاف منذ أيام عدّة.

ووجهت رسالة إلى ابنتيها لمناسبة عيد الأم، حيث نشرت صورة لها، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلة: “ماذا ستحضرون لستّ الحبايب في عيد الأم؟ أذكركما أنه باقٍ 3 أيام… هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم”.

وبالمقارنة بين صورتها الأخيرة عبر “إنسغرام”، وفيديو حفل الزفاف، يتبيّن أن صورتها قديمة، حيث كان شعرها أطول كثيراً عما ظهرت به في حفل الزفاف، ليظل الجدل حول ظهورها ببطن منتفخ قائماً.