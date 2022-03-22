ظهور نادر يخطف الأنظار لـ “فيروز” إبنة الراحلة سعاد نصر.. شاهد مدى جمالها.. والمفاجأة في والدها الفنان الشهير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 مارس 2022 12:50 صباحاً - تزامنًا مع الإحتفال السنوي بمناسبة عيد الأم، حلّت “فيروز” إبنة الفنانة الراحلة “سعاد نصر“، مع شقيقها “طارق” في لقاء خاص على شاشة dmc وكشفا عن تفاصيل وذكريات تجمعهما بوالدتهما الراحلة.

وقالت فيروز إبنة الفنان أحمد عبد الوارث، والفنانة سعاد نصر، إن والدتها كانت مرحلة بشكل كبير داخل الأسرة، وتعاملها كان تلاقى وبعفوية شديدة ودائمًا ما تميل لروح الفكاهة كما كانت على الشاشة، وتابعت:” طبيعتها على الشاشة هى طبيعتها فى الحقيقة وتعاملها معانا فى الأسرة أقرب لدورها بشخصية مايسة”.

فيروز ابنة نجمة الكوميديا الراحلة سعاد نصر

وأضافت “فيروز أحمد عبد الوارث”، خلال حوارها ببرنامج “مساء دى إم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة “dmc”، أن والدتها لم تجبرهم على دخول المجال الفنى وتركتها على حريتها، وتابعت:” هى عارفة أن الفن متعب جدًا وهى شخصية كانت بتحب التمثيل جدًا وكانت بتجبرنا نشوف أعمالها”.

وتابعت “فيروز أحمد عبد الوارث”،:”كانت تحب عمل الخير ولديها ضمير فى عملها، وتابعت:” لها أعمال خير كتير مع اللى تعرفه واللى متعرفهوش.. وى اريت نبقا نصها..وهى ست بيتوتة ومرة خدتها السينما نامت”.

وأشارت “فيروز أحمد عبد الوارث”، إلى أن العائلة قدرت ما فعله الفنان الكبير محمد صبحى، عندما رفض أن يقوم أحد بدور “ماسية”، فى الجزء السادس، بيوميات ونيس، وتابعت:” أى حاجة فى سيرة ماما بتبسطنا أوى..ولما شفنا المسلسل اتبسطنا”.

وقال طارق أحمد عبد الوارث، أبن الفنانة سعاد نصر، والذى شارك فى الحوار، أن والدته كانت كروية وتشجع النادى الأهلى ونظرًا لأنه يشجع نادى الزمالك كان بينهما مناوشات طريفة كثيرة، وتابع: “لا يمكن أحضر معاه ماتش بين الأهلى والزمالك، لأنى زملكاوى وهى أهلاوية وكانت تفكرنى بستة واحد”.

وأكد “طارق أحمد عبد الوارث”، أن والدته كانت تنتقى أعمالها بشكل دقيق وكانت تميل للأدوار الكوميدية، لافتًا إلى أنه قلل من المجهود الذى يبذله الفنان فى عمله ذات مرة فقامت والدته باصطحابه معها ذات مرة، وتابع: “قعدت 17 ساعة وانا قافل فمى وبعد ما خلصنا قالت لى شفت أحنا مش بنتعب ازاى.. مهنة التمثيل مرهقة للغاية”.

يُذكر أن الفنانة سعاد نصر رحلت عن عالمنا في 5 يناير 2007 بسبب خطأ طبي، وكانت متزوجة من الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، والد طارق وفيروز.

نورت