شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي موسى: أعشق فيروز وأغنية صحبتى وعشرة عمرى أهديتها إلى صديقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هايدي موس، إنها قامت بتصوير جميع أغاني ألبوم "حبيت الدنيا" وكانت مخاطرة وكنت خائفة ووافقت وقمنا بتصوير 12 اغنية والحمد لله نجح الالبوم ونال استحسان الجماهير .

وقامت بغناء اغنية " صحبتي وعشرة عمري " بإحساس عالي واداء رائع ، مشيدة بنجاحها وأن تلك الأغنية من أهم الأغاني التي قدمتها وحققت نجاح كبير ووصلت إلي 30 مليون مستمع علي اليوتيوب، وأنا قدمتها إلى صديقتي وعشرة عمري واهديت لها في فرحها ونجحت نجاح كبير وأصبحت تطلب في جميع المناسبات والافراح .

وتابعت أنها تحب الفنان تامر حسني وأتمني أن يكون متواجد في فرحي ويمتعنا بباقة من أجمل أغانيه، وانها علي المستوي الطربي تعشق المطربة فيروز .

وحلت المطربة هايدي موسي ضيفة علي الإعلامي عمرو الليثي بحضور والدتها والتي ظهرت علي الشاشة لاول مرة، وقالت هايدي أنها خريجة اعلام جامعة المنصورة وتفكر في خوض تجربة التقديم التليفزيوني خلال المرحلة المقبلة، وأنها تدين بالفضل لوالدها ووالدتها علي تضحيتهم ووقوفهم بجوارها عندما سمعوا موهبتي في الغناء ودعموني في كل المراحل في حياتي .

وأضافت ان والدها يتميز بالعطف والحنية فلم يقسو عليا في اي يوم في حياتي ، ووالدتي صاحبة الفضل عليا في استمراري ونجاحي وتساعدني وتقدم كل الدعم من اجل نجاحي، وقامت هايدي بتقبيل والدتها وشكرها بمناسبة عيد الام واهداتها أغنية "حبيبة امها ".