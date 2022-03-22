شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى: أفكر فى تقديم برنامج تليفزيونى ووالدتى صاحبة الفضل عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة هايدي موسي ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي فى برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة بحضور والدتها والتي ظهرت علي الشاشة لاول مرة، وقالت هايدي أنها خريجة اعلام جامعة المنصورة وتفكر في خوض تجربة التقديم التليفزيوني خلال المرحلة المقبلة، وأنها تدين بالفضل لوالدها ووالدتها علي تضحيتهم ووقوفهم بجوارها عندما سمعوا موهبتي في الغناء ودعموني في كل المراحل في حياتي .









وأضافت ان والدها يتميز بالعطف والحنية فلم يقسو عليا في اي يوم في حياتي، ووالدتي صاحبة الفضل عليا في استمراري ونجاحي وتساعدني وتقدم كل الدعم من اجل نجاحي، وقامت هايدي بتقبيل والدتها وشكرها بمناسبة عيد الام واهداتها أغنية "حبيبة أمها".