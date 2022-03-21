ننفرد بنشر تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2022.. لن تتخيل ماذا سيفعل في ضيوفه!!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 11:57 مساءً - يلتف الجمهور المصري والعربي بأكمله منذ سنوات حول برنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال، ويحرص المشاهدين دائما على معرفة تفاصيل البرنامج كل عام ولكن فريق إعداد رامز جـلال دائمًا ما يفرضون السرية على فكرة البرنامج خوفًا من تسريبها للضيوف وبالتالي رفض الظهور كضيوف في الحلقات

تصدر النجم رامز جلال تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وموقع «فيسبوك»، وعدد من مواقع التواصل الإجتماعي، فور طرح بوستر برنامجه الرمضاني الجديد، رغم أنه لم يكشف عن اسم البرنامج أو تفاصيله.

واحتفل رامز بطرح بوستر برنامجه الرمضاني ، وتصدره تريند موقعي تويتـر وفيسبـوك، وكتب معلقًا: «اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، تريند رقم ١ على تويتـر بسم الله ماشاء الله».

وظهر الفنان رامز جلال من خلال البوستر الدعائي للبرنامج المرتقب بلون شعر أخضر ويقف بظهروا وبيده فانوس رمضان في إشارة للشهر الكريم، كما ظهر بالبوستر العديد من الانفجارات ودخان ولهب من حوله.

يعد برنامج مقالب الفنان رامز جلال من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية على مدار العقود الماضية، وينتظره الجمهور في العالم العربي أجمع بعد إطلاق مدفع الإفطار وسماع آذان المغرب مباشرة، ليرتوي الصائمين بالطعام، والتسلية التي يقدمها البرنامج، وبالطبع لن يخلو رمضان 2022 من وجود رامز جـلال وبرنامج مقالبه.

رامز جلال في السعودية

وسافر رامز جلال مؤخرًا إلى المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من أسبوعين ليجري العديد من البروفات لبرنامج المقالب الجديد الخاص به المقرر المشاركة به في رمضان المقبل، كما أنه بدأ تصوير أولى حلقات البرنامج منذ أسبوع مع ضحية جديدة من ضحـاياه الثلاثين المقرر وقوعهم في الفـخ.

ومع تصوير البرنامج الجديد روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودي، لتجربة جديدة من تم بدءها يوم 20 فبراير وإستمرت حتى يوم 26 فبراير الماضي، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال السابقة، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

رامز جلال يفوز بجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة

جدير بالذكر أن الفنان رامز جلال، حصد مؤخرًا جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائز joy awards، والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمعالي المستشار تركـي آل الشيخ، بالرياض، وقدم المستشار تركـي آل شيخ، الجائزة لـ رامز جـلال وسط تشجيع كبير من الحضور، وقال لها: ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح.

كيروش يرفض عرض رامز جلال

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، مقابل نصف مليون دولار وأوضح: رأى كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهى فترة تحتاج تركيزا من جميع الأطراف.

كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل.

وتابع شبانة: يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد المدرب العام للمنتخب أو وائل جمعة المدير الإداري للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري، حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022 مع مطلع شهر الصيام.

وسبق أن أكد رامز جلال مشاركته ببرنامج المقالب السنوي في موسم رمضان 2022، نافيا ما تردد مؤخرا عن اعتزاله، وقال في تصريحات لبرنامج et بالعربي: في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديهالنا على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس.

وتمنى رامز جلال أن يقع الفنان محمد عبده ضحية في برنامجه قائلا: “بتمنى الفنان محمد عبده بس أعمل إيه”.

اللقاء أجري أثناء “تجربة رامز” وهي لعبة عربية تفاعلية في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية مستوحاة من برامج مقالب التي يقدمها رامز جلال والتي سبق وأعلن عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

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