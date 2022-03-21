السعودية رهف القحطاني تتحدى مشهورات السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون ماكياج او فلتر!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 11:57 مساءً - نشرت مشهورة “سناب شات” السعودية، رهف القحطاني، الشهيرة بـ”وذ نكهة”، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بدون فلتر أو مكياج، مستعرضة ملامحها بعد خضوعها لعملية تجميل بالأنف منذ فترة قصيرة.

ولم تكتف “رهف القحطاني” في الفيديو الذي نشرته على حسابها في “سناب شات” في استعراض ملامحها بل ذهبت الى تحدي مشهورات السوشيال ميديا ان يتجرؤوا على القيام بنفس الامر.

وقالت رهف القحطاني وهي تضحك : “أتحدى واحدة من المشاهير تطلع بدون ميكب بدون فلتر .. أتحدى .. ما أحد صح؟ .. بس أنا”.

جدير بالذكر أن رهف القحطاني أجرت خلال الأسابيع الماضية عملية تجميل في الأنف؛ حيث رأي مغردون أن ملامحها تغيَّرت.

وقد انتقد البعض غرورها وثقتها الزائدة بنفسها حيث قالت احداهن: “شكلي وانا قايمه من النوم الصباح اجمل منها هي ليه تعتقد ان جمالها خارق !”.

بينما قالت اخرى “علموها ان فيه ناس موب تافهين! علموها ان الي يطالع للوجه وتقييمه سطحي! علموها ان اهل العقول تهمهم جمال العقول”.