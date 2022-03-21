ممثلة شهيرة خطبها نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. لن تصدق من هي وسبب فسخ الخطوبة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 11:57 مساءً - فنانة تميزت بالهدوء الشديد، تحرص دائمًا على الابتعاد عن الساحة الفنّية ولا تقحم نفسها في أي مشاكل لا تخصّها، بدأت مشوارها وهي طفلة بالإعلانات ثم ظهرت على الشاشة بجانب الراحل محمود عبد العزيز.

إنها الفنانة المصرية الشابة “ريهام أيمن” التي تمت خطبتها للفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي عام 2010، ولكن لم تكتمل خطبتهما حيث انفصلا في عام 2012.

وكان الفنان الشاب عمر نجل حسن يوسف شمس البارودي، قد أعلن عام 2010 خطبته على الممثلة الشابة ريهام أيمن بعد قصة حب طويلة استمرت بينهما، فضل خلالها الطرفان التكتم على تفاصيلها والإعلان عنها عقب الإطمئنان على نجاح فيلم عمر الجديد “بنتين من مصر” للمخرج محمد أمين.

ريهام أيمن أثناء إرتباطها بنجل حسن يوسف عام 2010

وقال عمر : أنه وجد في ريهام مميزات كثيرة فوجد أنها انسانة هادئة الطباع وبها كل المواصفات التي كان يتمناها بشريكة حياته أما على المستوى الفني فهي فنانة طموحه ومخلصة في عملها .

وأوضاف عمر : أشكر ريهام على وقوفها بجانبي أثناء تصوير الفيلم فقد أستحملتني كثيرا فكنت لا اتحدث معها طويلا خلال هذه الفترة وكنت دائماً في حالة نفسية سيئة لأن الشخصية التي أجسدها فرضت علي ذلك خاصة أن الفيلم يناقش قضية مهمة مثل العنوسة والبطالة وكنت أجسد شخصية شاب عاطل يبحث عن عمل ويقع في الكثير من مشاكل ولا يستطيع تحقيق أحلامه ومع ذلك كانت تحمسني باستمرار وهذا لن يؤثر على علاقتنا

يُشار أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت أحدث أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل العراف” مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي وعــدد آخر من النجوم الشباب”.

إعتزال ريهام أيمن الفن

وقالت الفنانة ريهام أيمن أن زوجها الفنان والمنتج شريف رمزي لم يجبرها على الاعتزال أو الابتعاد عن الفن، لكنه طالبها بالاهتمام ببيتهما وابنهما «ليليا ورمزي».

وأشارت ريهام أيمن في حوارها مع مجلة لها، أنها اعتذرت على الكثير من الأعمال الفنية بعد زواجها لتتفرغ لبيتها وزوجها، ثم الحمل والإنجاب، مشيرة أن ابنها يحتاج إلى رعاية كاملة، مؤكدة أنها لن تغضب إذا طلب منها زوجها اعتزال الفن بشكل نهائي.

وأكدت ريهام أيمن أنها تختار أدوارها بعناية شديدة، وهو ما يجعلها مقلة في الظهور الفني، وهذا ما ستواظب عليه بعد أن أصبحت، وهو ما يتيح لها الفرصة بعدم الابتعاد عن بيتها وزوجها.

كما أكدت ريهام أيمن، خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ، بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي، عبر قناة “دي إم سي”: “متوقفة عن التمثيل بسبب ولادي مش شريف”.

وأضافت: “نفسنا أنا وشريف نعمل حاجة مع بعض، بس مستنية العيال تكبر شوية، وأرجع أشتغل تمثيل تاني”.

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