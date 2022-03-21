بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على خاص – نوال الزغبي نجمة أقوى تترات رمضان هذا العام مغلقة

متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن غنائها تتر مسلسل في رمضان، لكن لم تعلن عن اسم المسلسل بعد، واكتفت بتشويق الجمهور لذلك.

وأكد مصدر خاص بموقع “بتجـرد” أن نوال انتهت مؤخرًا من تسجيل الأغنية وتشرف حاليًا على وضع اللمات الأخيرة عليها وذلك لطرحها قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر أن الأغنية ستشكّل مفاجأة للجمهور، خاصةً أن نوال الزغبي عوّدت محبّيها على تقديم أغنيات ذي طابع خاص جدًا كتترات للمسلسلات الرمضانية.

يذكر أن نوال الزغبي حققت نجاحًا كبيرًا في تجربتها مع تترات المسلسلات بين مصر ولبنان، وقدّمت في السنوات الأخيرة تترات: “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” بطولة النجمة نيللي كريم، و”اتحاربت” لمسلسل “سلطانة المعز” بطولة النجمة غادة عبد الرازق، و”لما بتحسبا” لمسلسل “بروفا” و”حبة كاراميل” لمسلسل “كاراميل” والمسلسلين من بطولة النجمة ماغي بو غصن.