نجاح مليوني لـ رحمة رياض باللبناني.. “ساعة رمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة العراقية رحمة رياض الجديدة “ساعة رمل” أكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناة رحمة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت رحمة رياض قد تصدّرت “الترند” في لبنان، والعراق ومصر والسعودية والإمارات، وعدد من البلدان العربية، بعدما أصدرت كليب أغنية “ساعة رمل”.

أغنية “ساعة رمل” هي باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع إليا نسطا، وقدمتها رحمة رياض بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج رامي نبهى.

يذكر أن العمل ترك أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الكليب، وتلقت رحمة رياض الكثير من التعليقات على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.