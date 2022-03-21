نيابةً عن الملكة.. الأمير ويليام وزوجته يشعلان مواقع التواصل من الجزر الكاريبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض دوق ودوقة كامبريدج مهارات الرقص مع أنغام الموسيقى في رحلة إلى هوبكنز المطلة على الشاطئ في مدينة بليز، الواقعة في شمال أميركا الوسطى، حيث يواصلان جولتهما الكاريبية نيابةً عن الملكة إليزابيث الثانية في اليوبيل البلاتيني.

وانضم الزوجان الأحد إلى احتفالات المنطقة، حيث شوهد الأمير ويليام وهو يرقص بطريقة “مثيرة للإعجاب” مع إحدى النساء المحليات.

وقال كاشو، الّذي ساعد في استضافة الزوجين: “ستساعد زيارة الأمير ويليام وزوجته في تحقيق الوحدة في المنطقة، ووبخاصةٍ بعد انتشار وباء كورونا، وبالتالي فإنّ وجودهما هنا نعمة للاقتصاد المحلي”.

ويُذكر أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون سيسافران إلى جامايكا وجزر الباهاما في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لمواصلة زيارتهما إلى منطقة البحر الكاريبي.