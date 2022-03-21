ستيف هارفي في إكسبو دبي.. جلسة حوارية مميّزة وإطلالة مليئة بالإيجابية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك نجم الكوميديا الأميركي ستيف هارفي في جلسة حوارية ضمن إكسبو 2020 بدبي في أيامه الأخيرة وأضفى أجواءً إيجابية مميّزة.

وفي التّفاصيل، شارك هارفي خلال الجلسة التي استمرّت 30 دقيقة مع الحاضرين أبرز محطات حياته الشخصية والمهنية الحافلة وأجاب في خلالها على أسئلتهم.

وقد اتّسمت مشاركة هارفي بالإيجابية والفرح وحثّ الحاضرين على التسمك بأحلامهم والسعي لتحقيقها، كما شدّد على ضرورة أن نؤمن بقدراتنا لتحقيق أهدافنا من خلال تغيير نظرتنا للعالم.

وأشاد ستيف هارفي بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي يشكّل فرصة رائعة لتوحيد العالم وسط الخلافات مسلّطاً الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة التي استطاعت تحويله إلى وجهة شاملة لتمكين الإمارات من إثبات قدرتها مجدّداً لتكون مركزًا عالمياً ومثالاً يحتذى به جعلها حلما لأي شخص لكي يعيش فيها.