يوسف الخال في “ظل” خلال رمضان.. “للحكاية أبعاد أخرى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض النجم اللبناني يوسف الخال السباق الدرامي في رمضان هذا العام، من خلال مسلسل جديد بعنوان “ظل” من إنتاج شركة Gold Touch Production للمنتج مفيد الرفاعي.

المسلسل الذي يدور في إطار حكاية اجتماعية تجري أحداثها بين بيروت وأبو ظبي يأتي بتوقيع المخرج محمود كامل، والسيناريو والحوار لزهير رامي الملّا.

يقدّم يوسف الخال في العمل شخصية انفعالية قد تدفع ثمن قراراتها الجريئة، وتدخل في نفقٍ مُريب لا تُحمد عقباه. ونشر يوسف بوستر المسلسل الخاص به وعلّق قائلًا: “ظلّ.. للحكاية أبعاد أخرى!”.

ويشارك الخال في بطولة العمل مجموعة من النجوم العرب نذكر من بينهم جيسي عبدو وجمال سليمان وعبد المنعم عمايري.

يذكر أن آخر أعمال الخال الدرامية بطولته في مسلسل “لو ما التقينا” إلى جانب الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، ويروي حكاية هادي وريما اللذين يقعان في الحب ويتزوجان بسرعة، قبل أن تتكشف الأسرار الدفينة ويتهدد مصير الزواج بالفشل.