شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفرنسى لادج لى لـ الخليج 365: تعرضت للعنصرية وحاربتها بالعمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المخرج الفرنسى لادج لى رئاسة لجنة تحكيم الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوى"، وهو المخرج الذى حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان 2019 عن فيلمه البؤساء كما ترشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي، وحصل علي جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وحصل فيلمه علي عدة جوائز سيزار في عناصره المختلفة والعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية.

”الخليج 365” التقى المخرج الفرنسي لادج لي وتحدث معه عن وجوده في مصر وعن رئاسته للجنة تحكيم مهرجان الإسماعيلية وغيرها من الأمور، حيث قال في حديثه لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بوجوده في مصر، خاصة أن مصر لديها تاريخ سينمائي مشرف علي مدار سنوات طويلة، حيث قدمت مصر العديد من الأفلام المهمة في تاريخ السينما.

وعن تغلبه علي صعوبة حضوره بسبب فيروس كورونا حول العالم، قال إنه يعي جيدًا أن وجوده في مصر في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كان صعبا، لكنه تحمس بشكل كبير لرئاسة لجنة تحكيم المهرجان والحضور لمصر للتحكيم بنفسه في مهرجان الإسماعيلية لأنه يعلم جيدًا أن مصر استطاعت أن تتغلب علي فيروس كورونا.

أما عن ما يشهده العالم من عنصرية بشكل كبير خاصة مع أصحاب البشرة السمراء وهو منهم، قال المخرج الفرنسي لادج لي إن العنصرية حاليا في كل مكان، وأنه يقوم بالعمل في مجال الإخراج منذ حوالي 20 عاما وخلال تلك الفترة تجارب لتجارب عنصرية كثيرة سيئة، ولكنه يرى أن العمل الجاد والإستمرارية هو السبيل الوحيد لمحاربة ذلك الأمر.

وعن تاريخ مصر والشخصيات المصرية الشهيرة علي مدار التاريخ، وعن ما إذا كانت تلك الشخصيات من الممكن أن تكون محور فيلم من أفلامه، قال لادج لى، إن التاريخ المصري عامر بالمواقف والشخصيات والأحداث الهامة خاصة الفراعنة ممن يشكلون مصدر إلهام كبير لأي مخرج بابداعاتهم وبالحضارة الفرعونية المبهرة ومنها الأهرامات، مؤكد أن العمل علي من تلك الشخصيات الملهمة سيكون شرف كبير له.