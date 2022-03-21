شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مبروك: ندرس إنشاء مركز أفلام وثائقية للأفلام التسجيلية الخاصة بالآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية، إن عام 2022 يضم العديد من الاحتفالات في عدد من المجالات والأحداث التي مر عليها مائة عام.

وأضاف هنداوى أنه قرر عرض فيلم للمخرج شادي عبد السلام بعنوان "كرسي توت عنخ آمون الذهبي"، ضمن فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أنه اكتشف أن النسخة المتوافرة من الفيلم شديدة السوء، وأنهم سعوا لترميم هذا الفيلم، موجها الشكر إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لسرعة ترميم الفيلم وعرضه على هامش المهرجان.

كما أوضح هنداوي، أنه وجد دعما كبيرا من الجهات الرسمية بالتعاون مع المركز القومي للسينما لإيجاد النسخة الأصلية للفيلم، وفوجئنا بأنها شديدة السوء لمرور عدد كبير من السنوات منذ تصويرها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار، ومونتيرة الفيلم الدكتورة رحمة منتصر، وعدد كبير من المهتمين بالسينما التسجيلية وضيوف المهرجان.

من جهتها قالت رحمة منتصر، "مونتيرة الفيلم"، أن فيلم كرسي توت عنخ امون، عرض عام 1982، والذي قام المهرجان بترميمه.

وفي هذا السياق، أوضحت "منتصر" أن الفيلم تحرر من اللغة الفصحى وتناول فيها المخرج شادي عبد السلام، الأحداث باللغة العامية للوصول إلي قلوب البسطاء، موضحة أن فترة صناعته إستغرقت 6 اشهر.

وتابعت رحمة منتصر: روح شادي الذي كان يعتمد علي التأمل، كانت سبب نجاح أفلامه، موضحة أنه ابتعد عن اللقطات القصيرة، وهو افضل مخرج يعتمد علي اللقطات المركبة، من خلال مصور عظيم بقيمة ماهر راضي، بالإضافة للاستعانة بالموسيقى التصويرية".

يأتي ذلك في إطار إحتفال المهرجان بمرور 100 عام علي إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و 200 عام علي فك رموز حجر رشيد.

يشار إلى أن كرسي توت عنخ آمون من إنتاج الهيئة العامة للآثار المصرية ومن إخراج شادي عبد السلام ومونتاج الدكتورة رحمة منتصر.

من جهته قال الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار، إن فيلم "كرسى توت عنخ آمون الذهبى"، هو إنتاج عام 1982، ومدته 43 دقيقة، الفيلم منذ 40 عاما، وهو من أفضل الأفلام التسجيلية المصنوعة بإخلاص في حب مصر وآثارها، موضحا أن المخرج شادي عبد السلام تطوع بتسجيل لحظات كشف بعض الآثار، مؤكدا أن تسجيل لحظة الكشف عن الآثار له أهميته في توثيق تاريخ مصر".

واختتم مستشار وزير السياحة والآثار، موجها الشكر للدكتور خالد عناني، وزير الآثار، بسبب حثه الواضح لحماية الآثار وكل ما يخصها من افلام تسجيلية، وسعيه لترميم الأفلام التسجيلية القديمة التي تعرضت الإهمال، ورصدت توثيق الكشف عن آثارنا المصرية، مشيرا إلى دراسة مشروع إنشاء مركز للأفلام الوثائقية التي اهتمت بالآثار.