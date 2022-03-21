شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كرسى توت عنخ آمون الذهبي المرمم بحضور بطل الفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان الإسماعيلية اليوم الإثنين، عرض فيلم كرسى توت عنخ آمون الذهبي، وهو الفيلم الذي قام بترميمه المهرجان ليعرض بمناسبة مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وشهد الفيلم حضور الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار، والذي شارك في بطولة الفيلم مجسدًا دور العم في الفيلم والذي يتتبع ترميم كرسي توت عنخ آمون الذهبي، واختاره المخرج شادي عبد السلام لأنه لم يكن يريد ممثل، كما شهد العرض حضور دكتورة رحمة منتصر مونتيرة الفيلم.

وقال الدكتور محمود مبروك إن المخرج شادى عبد السلام اختاره ليقوم بدوره في الحقيقة كمرمم ولكن داخل الفيلم ، حيث كان يتتبع عملية ترميم كرسي توت عنخ أمون، مشيرا إلى أنه شارك بعد 20 عاما فى ترميم الكثير من القطع الأثرية.

يأتي ذلك في إطار احتفال المهرجان بمرور 100 عام علي اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و200 عام علي فك رموز حجر رشيد.

فيلم كرسي توت عنخ آمون من إنتاج الهيئة العامة للأثار المصرية ومن إخراج شادي عبد السلام ومونتاج د.رحمة منتصر، وهو إنتاج عام 1982، ومدته 43 دقيقة.

شادي عبد السلام بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957 م. ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، وشارك شادي في الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وقد شارك في إعداد ديكورات الفيلم وأزيائه وإكسسواراته، كما عمل أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي "الحضارة" للمخرج "روبرتوروسللين" والفيلم الأمريكي "كليوباترا" للمخرج "جوزيف مانكوفيتش.