مفاجأة.. أحمد حسام ميدو يظهر ببرومو "سوتس بالعربي" المعروض في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهر أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، في برومو مسلسل "سوتس بالعربي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 بعد أيام قليلة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ظهور ميدو كان بمثابة مفاجأة للجمهور، إذ أطل عليهم في لقطة من لقطات البرومو بشخصيته الحقيقية، وهو جالسا داخل مكتب محاماة كبير وأمامه الفنان محمد شاهين، ويقول الأخير: "لأن ميدو"، فيقاطعه الأول: "لأ مش وقته خالص".

"سوتس بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.