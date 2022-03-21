بمناسبة عيد الأم.. إلهام شاهين تُقبل يد راهبة وتحكي قصتها مع الأم صوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفت الفنانة إلهام شاهين بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، متذكرة الأم صوفي، التي تعتبرها في منزلة والدتها.

وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك": "الراهبة التي أقبل يدها هي الأم صوفي، كانت ناظرة مدرستي في طفولتي، كانت أم حنون جدا لكل الأطفال وكنت أعتبرها بالفعل أمي التانية، ورغم أنها تركت المدرسة لتصبح رئيسة دير سيدة المعونة فى حريصا بلبنان إلا أنها كلما تزور مصر أذهب للقائها داخل الدير بمدرستي بكل حب وإشتياق".

ولفتت في منشورها إلى أنها انتهزت فرصة زيارتها بمناسبة عيد الأم لتكشتف المفاجأة، كتبت: "وقد انتهزت فرصة وجودى بلبنان لأزورها ليلة عيد الأم، وكانت المفاجأة، لقد إنتقلت إلى رحمة الله، والراهبات قابلوني عائدات من الدفنة، القدر لم يمنحني الفرصة لأراها لآخر مرة وأتبارك بها".

وتابعت شاهين، ناعية الأم صوفي: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، لقد كانت ملاكا فى صورة إنسان، عزائي لنفسي ولكل راهبات دير سيدة المعونه بلبنان".

واختتمت منشورها: "الأخت تقلا التي عن يسارى هي ناظرة مدرستي الآن، وقد كانت تدرس لي في إبتدائي عشرة عمر طويلة، أحبها من كل قلبي هي وكل الأخوات الطيبات الحنونات اللاتي على أعلى درجة من الرقي والإنسانية".

وتشارك الفنانة إلهام شاهين في الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2022 في مسلسل "بطلوع الروح"، وظهرت في البرومو الرسمي وهي تقوم بدور قيادية داعشية.

مسلسل "بطلوع الروح" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، بطولة النجوم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، ودياموند بوعبود، وعادل كرم وغيرهم.