حسن الرداد يطلب الدعاء لوالدته بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان حسن الرداد على تذكر والدته بمناسبة عيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

ونشر حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته، على موقع الصور "انستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيبة يا أمي، يا ست الكل يا أطيب وأحن قلب فى الدنيا، يوم قاسي من غيرك يا حبيبتي".

وعبر "الرداد" عن افتقاده لوالدته، مضيفًا: "وحشتني ضحكتك الحلوة، ربنا يرحمك ويغفرلك يا روح قلبي وبإذن الله تكوني منعمة فى الجنة".

وأضاف "وإلى لقاء في الجنة إن شاء الله، وحشتيني"، وتابع طالبا الدعاء لوالدته "كل سنة وكل أم طيبة، أرجو الدعاء لأمي السيدة فادية الرداد".

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك مؤخرًا في بطولة مسرحية "كازانوفا"، كما يشارك في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "بابلو".