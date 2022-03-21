محمد رمضان: "ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لمسلسل "المشوار" الذي سيُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022.

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من المسلسل وهو يجلس بجوار حقيبة السفر، وعلق "ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" كل من: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، إياد نصار، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.