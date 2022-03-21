رمضان 2022.. أحمد داود محامي مجنون وآسر ياسين يبحث عن شبيهه بـ"سوتس بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المنتج طارق الجنايني، البرومو الرسمي لمسلسل سوتس بالعربي، وأعام الفنان أحمد داود نشره على موقع "فيسبوك"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، وفيه تظهر الشخصية التي يؤديها وهو المحامي آدم منصور، لنكتشف جوانب عديدة للشخصية من بينها الثقة بالنفس، خفّة الظل، والإصرار على المواجهة وحل القضايا.

واستعرض الإعلان الكثير التفاصيل حول شخصية آدم منصور من بينها دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، فهو محامي مجنون بالمحاماة، وعمله تحت التمرين وأيضًا احتمالية وقوعه في قصة حب، وستواجه الشخصية الكثير من الصعوبات، والتي ستوقعه في العديد من الأزمات قد تصل للضرب.

أما الفنان آسر ياسين فيظهر بشخصية زين ثابت الذي يبحث عن شبيه له في مهنة المحاماة، وتظهر أيضا خفة دم الشخصية، في لقطات البرومو.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، يتعرفان على بعضهما ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه هيصة، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، الفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.