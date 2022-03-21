"سعد الصغير باكيًا: "نفسي أشوف أمي في المنام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان سعد الصغير على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشر مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني، عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام"، وهو يبكي متمنيا رؤية والدته في المنام.

وقال "الصغير" عبر مقطع الفيديو "الأم لا يعوضها أحد، سواء الزوجة أو الأولاد".

وعلق سعد الصغير على مقطع الفيديو "يا رب من كان له أم متوفية فارحمها ومن كان له أم مريضة فاشفيها ومن كان له أم بعافيتها فحافظ عليها"، وتابع: "كل عيد وكل أم طيبة".

يذكر أن الفنان سعد الصغير، رد على المذيع أحمد عبدالعزيز بعد كلام الأخير عنه في حلقة طليقة سعد - برلنتي عامر التي استضافها مؤخرا عبر قناة "الحدث اليوم".

ونشر سعد وقتها، فيديو يرد فيه على المذيع، الذي قال عنه بالحلقة إنه (بطل الطرب وعمال يبيض شقق)، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق على الفيديو: "أولا.. آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم أتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".

وقال سعد، بالفيديو: "أحمد عبدالعزيز بيعمل إرهاب للفنانين، وبعتله رسالة وقولتله إن بيني وبينه القانون.. أنا مش هسيبك بالقانون، وأناشد الدكتور طارق سعدة، الأستاذ أحمد عبدالعزيز مش إعلامي".

ووجه رسالة لمذيع "الحدث": "ده أنا من شبرا مش هتعرف تعمل معايا حاجة، وأنا ورايا جيش".