رمضان 2022.. أحمد فؤاد سليم يعترف بقتل زوجته في "تيزر" مسلسل "انحراف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تيزر ترويجي لمسلسله الجديد "انحراف" بطولة الفنانة روجينا، في ثاني بطولاتها المطلقة، وحمل جملة "مستوحى من أحداث حقيقة"، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

ويظهر الفنان القدير أحمد فؤاد سليم في التيزر يدخل إحدى دوائر الأمن وهو ملطخ بالدماء ويحمل في يده سكين، ويعترف على نفسه بقتل زوجته، قائلا: "أنا قتلت مراتي".

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية، التي تقدمها روجينا، تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

وكانت روجينا، كشفت عن البوسترات الرسمية لجميع أبطال مسلسلها الجديد "انحراف" المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2022.

ويشارك اروجينا بطولة مسلسل "انحراف" الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنانة لوسي، و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.