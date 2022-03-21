إدمانها على عمليات التجميل جعلها تنفق 100 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعتبر عمليات التجميل هي لتحسين او تطوير الجمال بطريقة علمية، وهي ما تقوم به العديد من السيدات حول العالم، وتحب السيدات أن تظهر دائماً بمظهر لائق وجميل وتحاول أن تغير فى شكلها بواسطة هذة العمليات الخطيرة.

وهناك البعض الذى يكون لديه إدمان وهوس بهذة العمليات الخطيرة، مما يجعلهن ينفقون أموال طائلة مقابل عملية تجميل واحدة ، مثل هذة المرأه الأسترالية، التى كشفت بأنها أنفقت أكثر من 100 ألف دولار على تغيير مظهر وجهها وجسمها بالكامل، بعدما أصبح اهتمامها بإجراءات التجميل أشبه بالإدمان.

حيث قالت آشلي كانديلا التى تبلغ من العمر 37 عاماً ،من مدينة سيدني إنها كانت راضية عن شكلها الأصلي، ولكنها أرادت أن تعدل مظهرها لتصبح أكثر جمالاً وأنوثة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي سن العشرين، أجرت آشلي أول عملية تجميل، حيث خضعت لعملية تكبير الثديين وعلى مدار الـ 14 عاماً التالية، خضعت للعديد من العمليات الأخرى بما في ذلك نفخ الشفاه والوجنتين، والبوتوكس وجراحة تجميلية لأنفها وتصغير الجفن العلوي وشد الوجه وشد الجلد وإزالة التصبغات ورفع المؤخرة وشفط الدهون، وفي حديثها إلى صحيفة “ديلي ميل” أستراليا، قالت الشابة إنها لا تشعر بأي ندم على ما فعلته، بل على العكس فهي سعيدة جداً بمظهرها الجديد، وأضافت: “لا أرى أي مشكلة في إجراء تحسينات وتغييرات على جسمي أو وجهي. إذا كنت لا تحب شيئًا ما، فيمكنك تغييره إذا أردت ” .

وليس هكذا فقط بل بدأت بالاهتمام بمظهرها بعدما عانت من نشأة صعبة، حيث أنها نشأت في أسرة لم تقدم لها أي نوع من الحب والحنان، مما دفعها للقيام ببعض النشاطات التجميلية لتحسن وضعها النفسي وتشعر بالمزيد من الثقة.

ثم اعترفت آشلي بأنها لم تواجه أي تحديات بعد إجراء عمليات التجميل، سوى أنها كانت في بعض الأحيان تواجه صعوبة في العثور على ملابس تناسب مقاس جسدها الجديد، وذلك بعد تغيير مظهرها بالكامل.

وقد شاركت أشلي سلسلة من الصور على حسابها على إنستجرام ،لتوثيق تحول مظهرها الشامل الذي تطلب 14 عاماً، ومنذ الكشف عن مظهرها الجديد، قابلت أشلي بردود فعل متباينة على الإنترنت، وعبرت الشابة عن رغبتها في الاستمرار بإجراء المزيد من عمليات التجميل بما في ذلك تكبير الثديين مرة أخرى.