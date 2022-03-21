مع اقتراب شهر رمضان ما هي طرق مقاومة العطش؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

مع دخولنا شهر رمضان يحتاج الجسم الى كميات جيدة من السوائل واهمها الماء، التي تساعد على اكمال الصيام مع الشعور بالراحة وبدون اي صعوبات ولهذه الاسباب إليك طرق من خلالها يمكنك مقاومة العطش أثناء صيامك:

يحتاج كل عضو ونسيج وخلايا في جسمك إلى الماء، حيث يساعد الماء الجسم في الحفاظ على درجة حرارة طبيعية، وتليين وتبطين المفاصل، وحماية الدماغ والنخاع الشوكي، وتخليص الجسم من الفضلات من خلال التعرق والتبول وحركات الأمعاء.

وخلال النهار يبقى الجسم بحاجة إلى شرب السوائل بانتظام، ويمكنك زيادة استهلاكك للمياه عن طريق تناول الأطعمة الغنية بها مثل:كرفس، البطيخ، والبندورة، والبرتقال.

وعلى عكس المشروبات الرياضية الاصطناعية، فإن ماء جوز الهند غير المحلى يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت يكون غنياً بالبوتاسيوم، والذي يلعب دوراً رئيسياً في الترطيب الجيد، بالإضافة إلى ذلك فإن ماء جوز الهند يتكون من حوالي 95٪ ماء.

وتعد إضافة شرائح الليمون الطازجة إلى الإبريق من أسهل الطرق لتنعيم الماء وجعله أكثر فائدة، لكن الفوائد لا تنتهي عند هذا الحد، الليمون غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، في الواقع يحتوي الليمون على بوتاسيوم أكثر من التفاح أو العنب.

ويمكتنك ايضاً تناول قطعة من الفاكهة الباردة أو المجمدة، مثل العنب أو الفراولة أو التوت الأزرق، وقد يساعدك الهدوء في الحفاظ على البرودة وتقليل عطشك،

قم بوزن نفسك في نفس الوقت كل يوم واضبط تناول السوائل وفقاً لذلك، يعمل هذا جيداً إذا كانت كمية الطعام التي تستهلكها يومياً لا تختلف كثيراً، خذ كوباً واحداً من الشاي أو القهوة يومياً، تذكر أن تناول السوائل لا يشمل الماء فحسب، بل يشمل أيضاً الحليب والعصير والآيس كريم والمشروبات الباردة والحساء والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والعنب والخس والبندورة والكرفس والمرق والجيلاتين.