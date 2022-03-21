من هو العريس الذي جعل شيرين عبدالوهاب تحيي حفل زفافه بعد 6 سنوات من المقاطعة؟.. الفنانة تكشف صلة قرابته بها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 09:57 مساءً - بعد تداول أخبار عن هوية العريس الذي ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل زفافه بعد 6 سنوات على مقاطعتها إحياء حفلات الزفاف، وانتشار معلومات أن الشاب هو ابن شقيقتها، كشفت شيرين عن حقيقة الأخبار.

حيث كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهـاب علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل في الأيان الأخيرة على السوشيال ميديا بعد تداول مقاطع فيديو من حفل زفافه الذي أحيته شيرين أخيرًا.

وجاء في تغريدة شيرين: مبروك لينا وأحمد بارك الله لكما،ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا علي حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة.شكرًا يا أحمد علي متابعتك ليا من سنين، مبسوطة اني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم”.

وقررت شيرين إحياء حفل زفاف أحمد راشد، أحد المحبين لها والمقربين منها رغم أنها تقاطع الأفراح منذ 6 سنوات، والمثير أن العروسة لينا العشماوي كانت قد اتفقت سرا على الأمر مع شيرين، فيما تفاجأ العريس بمجرد دخوله الحفل بوجود شيرين عبدالوهـاب، وظل على مدار ساعتين يغني ويرقص معها بشكل هستيري.

شيرين تثير الجدل حول حملها من طليقها حسام حبيب

هذا وقد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعى أنباء حول حمل شيرين عبد الوهـاب، خاصةً بعدما ظهرت في هذا الحفل، حيث أنها إرتدت فستان فضفاض، إلا أنه كشف عن انتفاخ بطنها بشكل ملحوظ، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها بأن يتكـهنون بأنها حامل في طفلها الأول من طــليقها الفنان حسام حبيب قبل انفصالهما.

وتجاهلت الفنانة الرد على هذه الأنباء، ووجهت رسالة إلى ابنتيها بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت شيرين صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت شيرين عبد الوهـاب على الصورة، قائلة: هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم.

وعن أخبار حمل شيرين، نفى مصدر مقرّب الخبر، مشيرًا إلى أن زيادة وزن شيرين مع قصة الفستان الواسعة على منطقة البطن جعلت بطنها يبرز بشكل مبالغ فيه، وخلال غنائها أمسكها العريس فكشف الفستان بطنها الذي بدا بازرًا؛ ما جعل الجمهور يخمن أن زيادة وزنها ناجمة عن مرورها بأزمة نفسية أو أنها حامل.

وأكد المصدر: “أن ما يتردد بشأن حمل شيرين عبد الوهـاب وانتظارها مولودا جديدا من زوجها السابق المطرب حسام حبيب، ليست إلا شائعة وصفها بـ“السخيفة“، وتكنهات من البعض لا أساس لها من الصحة”.

الجدير بالذكر أنه ما زاد من احتمالات حمل شيرين عبد الوهـاب، تعمدها ارتداء ملابس كاجوال فضفاضة في حفلها الأخير بالكويت، بالإضافة لظهورها في استوديو أحد الملحنين وهي تقوم بتسجيل إحدى أغانيها، وعليها زيادة كبيرة بوزنها.

كما أكد الصحفي خالد شاهين هذا الخبر، على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” حيث كتب تحت عنوان “خدوا المفاجأة… شيرين حامل”.

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهـاب أعلنت قبل أيام تعيين المنتجة سارة الطباخ مديرة لأعمالها، وبدأت في طرح أغنيات ألبومها الجديد بشكل منفرد، وأخرها أغنية “وبحلفلك” من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

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