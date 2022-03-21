كارول سماحة سعيدة بنجاح “فوضى”.. مفاجأة بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية، كارول سماحة، عن سعادتها لإحياء حفل غنائي ناجح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقالت في تصريحات صحفية على هامش الحفل: “قلبي يكبر عندما أرى الجمهور وهم يرددون أغنياتي ويتفاعلون معها، وأشعر بأن تعبي لم يذهب سدى، وأفرح كثيراً”.

وأكدت كارول، إن ابنتها تالا أعطت لحياتها معنى وعمقاً، مشيرةً إلى أنها أصبحت تمتلك هدفاً أسمى، ولا تفكر بنجاحها فقط، خاصة أن النجاح يأتي ويذهب وكذلك الفشل، وأضافت: “تالا أعطتني حياة ثانية”.

وعبّرت كارول سماحة عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه أغنيتها الجديدة “فوضى”، وأكدت أنها تعيش فوضى الفن، لكنها على الصعيد الشخصي والعملي تعرف تماماً ماذا تريد وتضع الخطط والأهداف.

أضافت: “أردنا في (فوضى) أن نعكس الحالة التي يعيشها المجتمع، سواء في عالم السياسة أو المجتمع أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضيعت عقول الناس”.

وكشفت كارول عن مفاجأة لجمهور وقالت إنها تستعد لإطلاق أغنيتين جديدتين: الأولى باللهجة المصرية وتناقش موضوعاً اجتماعياً، والثانية تحضر لها على صعيد الكلمات والألحان مع الفنان اللبناني سليم عساف، مؤكدةً أنها تركز حالياً على الأغاني “السينغل”، على أن تطرح أغنية جديدة كل أربعة أشهر.