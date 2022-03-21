بكلمات مؤثرة.. أيمن زيدان يعايد والدته الراحلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغبةً منه في معايدة والدته وتثمين دورها الكبير في حياته بالتزامن مع الاحتفال بـ”عيد الأم”، نشر الفنان السوري أيمن زيدان صورةً له تجمعه بوالدته في طفولته، وصورةً أخرى تجمعه بها في الكِبر، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

ووجّه الممثل السوري، رسالةً مؤثرةً لوالدته، قال فيها إنه يعجز عن وصف مشاعره بالكلمات، حيث أنه حين يريد الكتابة عن أمه يكتشف أن أبجدية الدنيا فقيرة وأن كل الكلمات ضئيلة أمامها، مضيفاً في رسالته: “أمي يا ريحانة القلب كل عام وأنتِ معنى الوجود”.

ولا يتخلى زيدان عن توجيه الرسائل لوالدته وإبراز دورها في حياته كلما سنحت له الفرصة، إذ أنه وفي وقت سابق كتب لها بأن حكايته معها أكبر من أن تحيط بها الكلمات.

وأضاف حينها، إن أمه من أهم معاني الحياة، فهي تشكل بالنسبة له التفاؤل الذي يغتال إحباطه وحزنه، واصفاً إياها بالقدسية التي يسكنها دفء الدنيا، وأنها حملت في ثنايا قلبها الكبير هموم ومعاناة أسرة متوسطة واجه فيها الأب الحياة بشرف وعاندها بطموحات بسيطة.

كما استذكر نجم “نهاية رجل شجاع”، قدرة والدته على أن تكون شريكة لأبنائها في همومهم وأحلامهم، وتولي مهارات زراعة القيم فيهم، بعد أن سرقت متطلبات الحياة منهم والدهم، ومن ثم بعد أن سرقه الموت، حيث تمكنت من أن تكون منارته الوحيدة لشاطئ الحياة الآمن، والحضن الأكثر صدقا وإيمانا في هذا العمر.

وعلى الرغم من حالة الحزن التي تسيطر على النجم السوري منذ فقدان نجله “نوار”، بالإضافة لخسارته الكبيرة على الصعيد المهني والمادي أثناء الأزمة السورية، إلا أنه يعتبر أن والدته هي الفرح المتبقي له من العمر.

يُذكر أن الممثل السوري يُنافس خلال الموسم الدرامي المقبل بمسلسل “الفرسان الثلاثة”، والذي تشاركه بطولته الفنانة شكران مرتجى، ليعودا للظهور معاً بعد غياب طال لأكثر من 20 عاما.

يجسد زيدان بالعمل شخصية “أبو عماد المشلوش” المتزوج من “أم عماد” التي تؤدي شخصيتها شكران مرتجى حيث أن علاقتهما مليئة بالخلافات والنكد في إطار كوميدي شيّق.