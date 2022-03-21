شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم: وحشتنى ضحكتك الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسالة لوالدته الراحلة فادية الرداد، بمناسبة عيد الأم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "كل سنة وانتى طيبة يا أمي، يا ست الكل يا أطيب وأحن قلب فى الدنيا، يوم قاسٍ من غيرك يا حبيبتي، وحشتني ضحكتك الحلوة، ربنا يرحمك ويغفر لك يا روح قلبي وبإذن الله تكوني منعمه فى الجنة وإلى لقاء فى الجنة إن شاء الله، وحشيتني، كل سنة وكل أم طيبة وأرجو الدعاء لأمي السيدة فادية الرداد".

وبدأ الرداد منذ عدة اسابيع فى تصوير مسلسله الجديد "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

مسلسل "بابلو" يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفى ووليد فوزا، وفيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته مى عمر وشيرين رضا وفتحى عبد الوهاب.