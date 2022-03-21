شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك لنهاية الدنيا يا كل الدنيا.. إليسا تحتفل بعيد الأم بصورة مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد الأم في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقالت إليسا: "أمي الدنيا كلها، والسنة مثل كل سنة بقول لكي قد أيه أنا بحبك وقد أيه كل لحظة تضحية عملتيها لأجلنا خلتنا نكون مثل ما نحن عليه اليوم، بحبك لنهاية الدنيا يا كل الدنيا"



اليسا تحتفل مع والدتها بعيد الام

وفي وقت سابق شاركت النجمة اللبنانية إليسا، بفيديو من حفلها الغنائى في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، والذى أقيم يوم الخميس الماضى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت إليسا " يوم لا ينسى"، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

وكانت النجمة إليسا، قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عم بستعد للسفرعلى الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم في الموسم الاستثنائي والحفلات الرائعة".