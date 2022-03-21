شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد الأم برفقة والدتها وأولادها: يا رب تسعد كل الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أنغام، على الاحتفال بعيد الأم، برفقة والدتها وأولادها، ونشرت صورة لهما معا عبر حسابها على انستجرام، احتفالاً بتلك المناسبة.

وعلقت أنغام على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام: "يارب تسعد كل الأمهات وتفرح قلوبهم في الدنيا والأخرة يا ارحم الراحمين عيد أم سعيد علينا".



الفنانة انغام

مؤخرًا، أحيت الفنانة أنغام، حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية. ويأتى هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة.

وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي، وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها ما بين القديم والجديد، أبرزها "حالة خاصة جدا، بين البينين، أساميك الكتيرة، اتجاه واحد، أهى جات، متلخبطة، 100 صورة، بتوصفنى بتكفسفنى، ده اللى عندى، سيدى وصالك، نفس الشوق، نزوة، فنجان النسيان، أنا بعته كتير، هبدأ مالاخر، مطمنة، وحدانية، بتحبها ولا، بعتلى نظرة، عرفها بيا، حتة ناقصة، ياريتك فاهمنى" وغيرها.



اسرة الفنانة انغام

ومازحت أنغام واحدًا من جمهور الحفل خلال تواجدها على المسرح، قائلة: "من ساعة ما وقفت على المسرح وهو ماسك التليفون.. أنا مش عجباه مثلا؟.. فستانى وحش.. أغيره؟.. أنا جايالك مخصوص".