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لقاء الخميسي تحتفي بعيد الأم وتوجه رسالة لوالدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورة مع والدتها وهي تقبلها.

وكتبت لقاء على صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام: "كل لحظة وانتي يا أمي بخير وصحة وسلام ورضا وسعادة، ربنا يحفظك ويراضيكي ويكرمنا ويرضى عنا بوجودك دايماً في وسطينا بخيرك وحنانك وحبك".

وتابعت لقاء الخميسي رسالتها لوالدتها: "بحبك، وكل لحظة وأمهات مصر والوطن العربي والعالم بخير وصحة وسلام، عيد أم سعيد".

وكانت لقاء الخميسي قد هنأت زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف بعيد ميلاده، الذي وافق يوم 6 فبراير الماضي.

ونشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل لحظة وأنت بخير وصحة وسلام يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا ويحميك ويراضيك، بنحبك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.