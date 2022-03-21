لقاء الخميسي تحتفي بعيد الأم وتوجه رسالة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورة مع والدتها وهي تقبلها.

وكتبت لقاء على صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام: "كل لحظة وانتي يا أمي بخير وصحة وسلام ورضا وسعادة، ربنا يحفظك ويراضيكي ويكرمنا ويرضى عنا بوجودك دايماً في وسطينا بخيرك وحنانك وحبك".

وتابعت لقاء الخميسي رسالتها لوالدتها: "بحبك، وكل لحظة وأمهات مصر والوطن العربي والعالم بخير وصحة وسلام، عيد أم سعيد".

وكانت لقاء الخميسي قد هنأت زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف بعيد ميلاده، الذي وافق يوم 6 فبراير الماضي.

ونشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل لحظة وأنت بخير وصحة وسلام يا حبيبي، ربنا يحفظك لينا ويحميك ويراضيك، بنحبك".