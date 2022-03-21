رمضان 2022.. برومو "دايمًا عامر" لـ مصطفى شعبان يتجاوز 2 مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة الباتروس المنتجة لمسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان البرومو الترويجي الرسمي للعمل منذ أيام، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وحصل البرومو على ردود أفعال إيجابية من الجمهور، وتجاوز 2 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية للعمل بموقع "فيسبوك"، وضم العديد من المواقف الكوميدية التي دارت بين أبطال العمل.

ويتناول مسلسل دايمًا عامر مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.