نهال عنبر متذكرة والدتها في عيد الأم: "ربنا يرحمك برحمته الواسعة وحشتيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

حرصت الفنانة نهال عنبر، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورة والدتها.

وكتب نهال على صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام": "أمي وحبيبتي وروح قلبي وحياتي عمرك ما غيبتي عن تفكيري ولا لحظة عطاءك وحنانك كانوا بلا حدود".

وتابعت نهال عنبر، بالدعاء لوالدتها: "ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك وحشتيني قوي".

شاركت الفنانة نهال عنبر رفقة الفنانين، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم والمنتجة ماريان خوري، في تشييع جنازة الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب من مسجد السيدة نفيسة، أمس الأحد 20 مارس.